Covid: in E-R incidenza stabile, 441 su 100mila abitanti

È sostanzialmente stabile in Emilia-Romagna l'incidenza dei nuovi casi di coronavirus su 100mila abitanti: nella settimana 8-14 marzo si attesta su 441 casi, la settimana precedente era di 438 casi e quella prima (22-28 febbraio) era di 346. La curva, finora in rapida ascesa, parrebbe quindi tendere verso una sostanziale stabilizzazione dei nuovi contagi che comunque sfiorano ancora 20mila in sette giorni. L'Emilia-Romagna è tutta in 'zona rossa' da oggi ma nelle province che nelle scorse settimane avevano incidenze ben oltre la soglia di guardia dei 250 casi per 100mila abitanti le restrizioni maggiori sono in vigore da circa una settimana-10 giorni.

Nell'ultima settimana (8-14 marzo) la provincia col dato di incidenza più alto è ancora Bologna con 633 (solo Bologna con 662 e Imola 441). La settimana precedente era di 613.

A seguire Rimini con un'incidenza di 594, Forlì-Cesena (528), Ravenna (447), Modena (418), Reggio Emilia (332), Ferrara (316), Parma (259). Piacenza con un'incidenza settimanale di 149 nuovi casi è l'unica provincia emiliana al di sotto della soglia di guardia di 250.