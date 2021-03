Covid: in E-R 300mila contagiati da inizio pandemia

Sono 2.822 i nuovi positivi al coronavirus in Emilia-Romagna, sulla base di oltre 15.700 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Numeri in linea con quelli delle ultime due settimane - età media di oggi 41 anni - che portano il numero totale dei contagiati in regione da inizio pandemia oltre soglia 300mila. Altre 61 sono le vittime con Covid-19, tra cui anche cinquantenni, mentre sale il numero dei ricoverati: in terapia intensiva sono 373 (+9 rispetto a ieri), 3.464 quelli negli altri reparti Covid (+145 in 24 ore).

Per quanto riguarda i contagi nelle province: Bologna registra 760 nuovi casi più 73 del comprensorio imolese. A seguire: Modena (575), Rimini (338), Cesena (224), Ravenna (216), Reggio Emilia (189), Ferrara (164), Forlì (125), Parma (120), Piacenza (38).

I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 68.293 (+1.738 rispetto a ieri), il 94% in isolamento a casa.