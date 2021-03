Serie A: Bologna-Sampdoria 3-1

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - Bologna batte Sampdoria 3-1 (2-1) nell'anticipo della 27/a giornata del campionato di calcio di Serie A disputato sul terreno dello stadio Renato Dall'Ara di Bologna. I gol: nel primo tempo Musa Barrow per i padroni di casa al 27', pareggio di Quagliarella per gli ospiti al 37', nuovo vantaggio dei felsinei con Svanberg al 41'. Nel secondo tempo Soriano firma il tris per gli emiliani al 25'. (ANSA).