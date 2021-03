Maltempo: E-R, allerta arancione per vento su alture Romagna

(ANSA) - BOLOGNA, 14 MAR - Allerta arancione per vento forte sulle montagne romagnole, nel Riminese e nel Cesenate, dal mezzogiorno di oggi alla mezzanotte di domani. Ad emetterla l'Arpae e la Protezione Civile regionale che hanno decretato una allerta di colore giallo, sempre per vento forte, sulla costa romagnola e su quella ferrarese oltre che sulla pianura e sulla collina romagnola e sulla montagna bolognese.

Per il pomeriggio, viene spiegato, "in una condizione di vento sostenuto su tutta la regione, si prevede un impulso più intenso da Nord-Est già dalle prime ore del pomeriggio lungo la fascia costiera e i rilievi centro-orientali, con valori fino a 88 km/h e raffiche localmente anche superiori. E' prevista un'attenuazione dei fenomeni ad iniziare dalla serata.. Per domani non sono previsti fenomeni meteo significativi". (ANSA).