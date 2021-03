Covid: affittano B&B per festeggiare, multati 16 ragazzi

(ANSA) - PARMA, 14 MAR - Avevano deciso di festeggiare il sabato sera affittando un intero Bed&Breakfast a Sorbolo, paese della bassa parmense. E qui ieri sera attorno alle 23 li hanno trovati i carabinieri allertati da alcuni residenti della zona.

Sedici ragazzi, di età compresa fra i 20 ed i 22 anni, tutti residenti a Parma, erano impegnati in una vera e propria festa con musica, cibo e bevande alcoliche, tutto chiaramente senza alcuna protezione individuale in totale violazione delle prescrizioni della normativa anti Covid.

I giovani avevano sperato di non attirare l'attenzione vista la posizione isolata dell'agriturismo lungo l'argine del torrente Enza e molto distante dalle altre abitazioni.

Addirittura avevano parcheggiato le auto lontane dalla struttura ricettiva e distanti l'una dall'altra ma questo alla fine non è bastato.

Tutti i partecipanti alla festa ed il proprietario del B&B sono stati sanzionati con una multa di 400 euro ciascuno. (ANSA).