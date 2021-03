Baby gang rapina coetaneo e minaccia il padre, 7 denunciati

(ANSA) - PARMA, 14 MAR - Sette giovanissimi di età compresa fra i 17 ed i 20 anni sono stati denunciati dai carabinieri di Parma per rapina, lesioni e minacce. Si tratta dell'intero gruppo che lo scorso 13 febbraio rapinò due ragazzi al Parco Ducale, nel cuore della città emiliana, e poi, i giorni seguenti, minacciò uno dei due rapinati ed il padre, rei di averli denunciati alle forze dell'ordine.

Il 13 febbraio i carabinieri fermarono subito un diciassettenne di origini magrebine che, insieme ad alcuni complici, aveva picchiato e rubato il portafoglio ai due coetanei. Decisivo per il fermo la testimonianza di uno dei due rapinati, subito però finito nuovamente nel mirino della baby gang.

Il fratello del 17enne arrestato, tramite Instagram, riuscì a rintracciare la giovane vittima e il padre postando poi una lunga serie di minacce per obbligarli a ritirare la denuncia.

Infine il raid all'uscita della scuola con il giovane rapinato accerchiato e minacciato da sei ragazzi, tutti di origine nord africana. Minacce proseguite anche dopo l'arrivo del padre. Avvisato il 112 dei sei aggressori tre furono subito fermati ed identificati, gli altri tre invece nelle ultime ore. Tutti e sette i denunciati, gravati da precedenti di polizia, sono residenti fra le province di Parma e Reggio Emilia. (ANSA).