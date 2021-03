Morandi in cura per ustioni, nessun intervento chirurgico

(ANSA) - BOLOGNA, 13 MAR - Rimangono stabili le condizioni cliniche di Gianni Morandi, ricoverato dalla serata di giovedì 11 marzo al Centro Grandi Ustionati dell'ospedale Bufalini di Cesena, dopo un incidente domestico avvenuto nella sua abitazione nel Bolognese. Lo fa sapere Ausl Romagna. La seconda notte di degenza, come del resto la prima, è trascorsa tranquilla e il suo decorso è regolare.

Il cantante, che non è in pericolo di vita, è monitorato costantemente dall'equipe medica che lo ha in cura per le ustioni profonde riportate alle mani e alle gambe. Proseguono i quotidiani trattamenti medici necessari e al momento, sottolinea ancora l'Ausl, non è in programma alcun tipo di trattamento chirurgico. (ANSA).