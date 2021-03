Mirko Casadei, artisti come mio padre non moriranno mai

(ANSA) - BOLOGNA, 13 MAR - "Gli artisti come Raoul non moriranno mai rimarrà sempre vivo nella sua musica e nelle sue canzoni che viaggiano nell'aria e continuano a esistere". Lo ha detto Mirko Casadei, il figlio di Raoul che dal padre ha ereditato la guida dell'orchestra, in un messaggio vocale inviato al Tgr Rai dell'Emilia-Romagna. "Oggi - ha detto - è un giorno triste per la Romagna, per tutta Italia, per la musica popolare". (ANSA).