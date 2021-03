F1: test Barhain; torna Alonso, Ricciardo il più veloce

(ANSA) - ROMA, 13 MAR - Torna in pista Fernando Alonso. Nella seconda giornata di test in Barhain in vista del mondiale di formula 1 che si aprirà il 28 marzo sempre sul circuito di Sakhir, lo spagnolo al volante della Alpine ha chiuso con il secondo tempo alle spalle della McLaren di Ricciardo, il più veloce nella sessione del mattino in 1:32.215. Terzo Perez al debutto con la Red Bulla. Sesta la Ferrari di Sainz. Problemi invece per Vettel e Hamilton: il campione del mondo della Mercedes è finito nella sabbia con la sua W12 e ha chiuso con l'ottavo tempo. (ANSA).