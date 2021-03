Covid: ancora 2.950 casi in E-R, salgono i ricoveri

(ANSA) - BOLOGNA, 13 MAR - Dopo il record assoluto di ieri, è ancora pesante il bilancio dell'andamento della pandemia in Emilia-Romagna: si contano infatti 2.950 nuovi casi e 31 morti, il più giovane dei quali è un uomo di 50 anni della provincia di Parma. Continuano a crescere anche i ricoveri.

Dei nuovi casi (individuati con 39.228 tamponi, fra molecolari e antigenici) 1.261 sono asintomatici, individuati con screening e contact tracing. Ancora Bologna è la provincia con il numero più alto di casi (858) seguita da Modena (509) e Reggio Emilia (302).

I casi attivi salgono a 64.487, dei quali il 94,4% in isolamento domiciliare perché non necessitano cure particolari.

I ricoverati però sono sempre di più: 354 (+4 rispetto a ieri) in terapia intensiva, 3.254 quelli negli altri reparti Covid (+60).

Dei 31 decessi, nove sono in provincia di Modena, otto in quella di Bologna, sei a Ravenna, quattro a Parma, due a Reggio Emilia uno a Piacenza e a Rimini. In totale, dall'inizio dell'epidemia i decessi in regione sono stati 11.025. (ANSA).