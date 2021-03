Ciclismo: tra Romagna e San Marino la Coppi e Bartali 2021

(ANSA) - BOLOGNA, 13 MAR - Torna il grande ciclismo in Emilia-Romagna, sulle strade della Romagna e con una tappa a San Marino. Dal martedì 23 a sabato 27 marzo al via la Settimana internazionale Coppi e Bartali 2021, la gara ciclistica organizzata, in omaggio ai due campioni della storia, dal Gruppo Sportivo di Emilia presieduto da Adriano Amici.

Cinque tappe, di cui la prima divisa in due semitappe: martedì corridori al via a Gatteo per poi proseguire lungo le strade di Gambettola, Longiano, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone. Linea del via, per la seconda tappa, a Riccione, con arrivo in salita a Sogliano al Rubicone. Ancora in città la terza tappa dove i corridori torneranno per il traguardo dopo 145 chilometri. Novità dell'edizione 2021 della Settimana Coppi e Bartali è una tappa, la penultima, con partenza e arrivo nella Repubblica di San Marino, mentre il gran finale, sabato, sarà a Forlì dove si svolgeranno anche le premiazioni. (ANSA).