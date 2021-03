Abusi su 13enne, arrestato insegnante in pensione a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 13 MAR - Un insegnante in pensione di 78 anni è stato arrestato a Bologna dalla Polizia, con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una tredicenne a cui dava ripetizioni private. L'uomo, residente in città, è stato raggiunto dalla misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Gip Gianluca Petragnani Gelosi ed eseguito dalla squadra Mobile che ha condotto le indagini.

A partire dai primi mesi del 2019, secondo quanto è stato ricostruito, l'anziano professore aveva iniziato a dare lezioni private alla ragazzina, guadagnandosi la fiducia della famiglia.

Col passare del tempo, durante gli incontri di studio che si svolgevano nella casa dl lui, avrebbe cominciato a manifestare attenzioni particolari nei confronti dell'alunna, sfociate poi in violenza sessuale.

La ragazzina, a distanza di oltre un anno dall'inizio degli abusi, è riuscita a vincere le paure e ha raccontato tutto al padre e a una insegnante. A quel punto è scattata la denuncia alle autorità, Le successive indagini, coordinate dal Pm Massimiliano Rossi, hanno consentito di accertare e ricostruire i ripetuti episodi di violenza sessuale commessi dall'uomo.

