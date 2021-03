A vuoto assalto a bancomat nel Bolognese

(ANSA) - BOLOGNA, 13 MAR - E' andato a vuoto un assalto esplosivo compiuto la scorsa notte ai danni del bancomat di un'agenzia Crédit Agricole in via Marconi a Castel San Pietro, nel Bolognese. I ladri hanno fatto saltare in aria lo sportello automatico con un ordigno artigianale, ma nonostante i danni non sono riusciti a mettere le mani sulle banconote e sono fuggiti a mani vuote. Sul posto, per le indagini, sono intervenuti i Carabinieri della Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale di Bologna. (ANSA).