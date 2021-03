Varato 'Ferretti Yachts 1000',il più grande fatto da azienda

(ANSA) - BOLOGNA, 12 MAR - Varato a Cattolica, nel Riminese, il primo 'Ferretti Yachts 1000', il natante più grande mai costruito dalla produttrice di yacht romagnola. L'imbarcazione, scesa nell'acqua dell'Adriatico, è destinata ad un armatore francese ed i suo varo, spiega l'azienda, è "il traguardo di un percorso progettuale improntato sulla ricerca della perfezione: dagli investimenti straordinari in ricerca e sviluppo alle migliaia di ore impiegate nel design navale, dal lungo periodo di prototipazione sullo stampo presso lo stabilimento Modelli e Stampi di Forlì all'altrettanto lunga e delicata fase di attraversamento produttivo nel cantiere di Cattolica".

Le prime tre unità del 'colosso' , sono già state vendute.

"La nuova ammiraglia - osserva l'amministratore delegato del gruppo Ferretti, Alberto Galassi, è un'emozionante opera corale in cui confluiscono e si fondono insieme l'estro, la visione e la passione di tante persone capaci e talentuose. A tutte loro, che sono il fattore vincente di Ferretti Yachts, va il mio "grazie 1000" per come hanno portato a termine, in questo anno complicato, un progetto straordinario come quello di Ferretti Yachts 1000" (ANSA).