Rugby: Guinness Pro14; Zebre-Leinster 31-48

(ANSA) - PARMA, 12 MAR - Record stagionale di punti segnati per le Zebre, che però, in una partita del 15/o turno del Guinness Pro14 (ex lega celtica), vengono sconfitte per 31-48 (12-31) al 'Lanfranchi' dai campioni in carica, gli irlandesi del Leinster.

Questi i marcatori del match: nel pt 3' cp Rizzi (3-0), 6' cp Rizzi (6-0), 8' Sheehan tr Byrne (6-7), 14' cp Byrne (6-10), 21' cp Rizzi (9-10), 27' Kelleher tr Byrne (9-17), 33' cp Rizzi (12-17), 34' McGrath tr Byrne (12-24), 38' Kearney tr Byrne (12-31); nel st 47' D'Onofrio tr Rizzi (19-31), 52' Sheehan (19-36), 55' Kearney tr O'Sullivan (19-43), 64' Kearney (19-48), 75' Bello tr Rizzi (26-48), 80' Taddia (31-48). (ANSA).