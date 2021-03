Musica: festival Arci E-R in live streaming il 18 e 19 marzo

(ANSA) - BOLOGNA, 12 MAR - I live club targati Arci in Emilia-Romagna tornano sul palco il 18 e il 19 marzo in streaming mettendo in scena il prodotto di due anni di lavoro grazie a 'Suner', un festival nato sul finire del 2018 e animato da un circuito indipendente di 37 circoli che hanno lavorato ad un percorso di scouting, selezione e produzione di artisti e band della regione. Tredici le residenze artistiche per altrettanti progetti musicali sviluppati negli spazi dei Circoli, band e artisti che avrebbero preso parte ad un tour di otto date a testa, per un totale di 108 concerti in due anni. Ma le uniche date sperimentate dal progetto, causa Covid, si sono tenute nei mesi pre-lockdown e nella breve finestra estiva, quando i concerti sono stati ospitati nei Festival e nelle arene gestite dai Circoli Arci. Tuttavia 'Suner' non è mai stato fermo e ha sfruttato questi mesi per lavorare sulle residenze artistiche.

Il 18 e il 19 marzo, dalle 18 alle 19.30, il frutto di questo percorso sarà visibile on-line sulle pagine Facebook di Suner e dei Circoli Arci coinvolti, sul canale YouTube di Arci Nazionale e in diretta radio sulle frequenze di Radio Città Fujiko 103.1 (diretta in differita dalle 21). Gli spettacoli andranno in onda anche in tv sui canali: ER24 (Gruppo TR Media, canale 518 di Sky) e su Tivù Sat giovedì 18, venerdì 19 e sabato 20 marzo dalle 22 alle 23; su Tele Reggio, canale 14 del digitale terrestre, domenica 28 marzo, domenica 4 aprile e domenica 11 aprile dalle 22.30 alle 23.30; e infine su Trc Modena e su Trc Bologna, canali 11 e 15 del digitale terrestre, lunedì 5 aprile dalle 21.30 alle 00.30. Le due serate saranno in diretta dagli spazi del Circolo Arci Vibra di Modena; i live proverranno da 11 circoli Arci, 9 della regione e due contributi esterni: uno dal Circolo Margot di Torino e l'altro dall'Arci Bellezza di Milano.

