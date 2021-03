Le condizioni cliniche di Gianni Morandi "sono stabili e non è in pericolo di vita. È sotto costante osservazione e si sta procedendo ai trattamenti medici necessari per la cura delle ustioni profonde riportate alle mani e alle gambe". È quanto comunica l'Ausl Romagna in un bollettino sul cantautore bolognese ricoverato da giovedì 11 marzo li, al Centro Grandi Ustionati dell'Ospedale Bufalini di Cesena.