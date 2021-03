Dopo il furto tenta di investire un poliziotto, arrestato

Intercettato dalle volanti della polizia di Stato dopo aver commesso un furto, ha tentato di investire con il furgone uno degli agenti. È successo a Modena alle prime luci del mattino, dove un uomo originario della Moldavia, di 32 anni, è stato arrestato con le ipotesi di reato di tentato omicidio, resistenza e lesioni.

Il furgone, rubato, è stato raggiunto dalla polizia in via Cassiani dopo la segnalazione di un furto consumato all'interno di una polisportiva. L'uomo alla guida si è reso conto dell'arrivo della polizia ed ha premuto il piede dell'acceleratore. Nella vicina strada Sant'Anna ha tentato di investire uno degli agenti che è riuscito a gettarsi ai lati della carreggiata, venendo colpito solo dallo specchietto e riportando lievi lesioni.

L'inseguimento è proseguito, uno degli agenti ha intimato l'alt sparando tre colpi d'arma da fuoco, uno dei quali ha colpito il pneumatico del mezzo ma il furgone ha proseguito comunque la fuga, speronando le auto della polizia, fino a quando, in via Canaletto Sud, non si è schiantato contro un albero. Al termine di una colluttazione è stato quindi arrestato e processato per direttissima: disposti gli arresti domiciliari.

(ANSA).