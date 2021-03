Covid: record di nuovi casi in E-R, oltre 3.400

Record di nuovi casi di Coronavirus in Emilia-Romagna dall'inizio della pandemia: sono 3.477 in più di ieri su 47.160 tamponi nelle ultime 24 ore. Anche in questo caso si tratta di un numero record. Secondo il bollettino della Regione sono 1.392 gli asintomatici e l'età media dei nuovi positivi è 42,7 anni. Solo la provincia di Bologna, senza contare il distretto di Imola (99), supera i mille casi (1.015), seguita da Modena (514) e Rimini (430). I guariti sono 1.457 in più, i casi attivi 62.617 (+1.985), di cui il 94,3% in isolamento a casa. Aumentano ancora i ricoverati: 350 in terapia intensiva (+5), 3.197 negli altri reparti Covid (+40). Sono poi 35 i nuovi decessi, dai 50 ai 103 anni. La campagna vaccinale conta alle 15 556.354 dosi somministrate e 177.068 persone che hanno completato il ciclo con la seconda dose.