Covid: E-R da lunedì passa in zona rossa

Come previsto, tutta l'Emilia-Romagna da lunedì e per almeno due settimane sarà zona rossa. I numeri di contagi e ricoveri sono da giorni molto alti, tanto che la Regione aveva già autonomamente adottato provvedimenti restrittivi, colorando di rosso le province di Bologna, Modena e la Romagna, e di arancione scuro Reggio Emilia. Oltre all'Emilia-Romagna passano in zona rossa Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e la Provincia autonoma di Trento che si aggiungono a Campania e Molise che restano in questa fascia.

Proprio oggi, in Emilia-Romagna il bollettino quotidiano fa segnare il record assoluto di nuovi positivi da inizio pandemia: sono 3.477 in più di ieri. (ANSA).