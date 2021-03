Maltempo: allerta arancione per vento forte su montagne E-R

Allerta di colore arancione, dal mezzogiorno di oggi alla mezzanotte di domani, per vento forte sul crinale appenninico dell'Emilia-Romagna. Ad essere interessata - spiegano l'Arpae e la Protezione Civile regionale - tutta la fascia montana dal Piacentino al Riminese. L'allerta è di colore giallo, invece, per quanto riguarda la fascia collinare.

Nella giornata di oggi, si legge nel bollettino emesso dai due enti, "sono previsti venti fino a burrasca forte con raffiche localmente anche superiori su tutte le aree montane, in particolare sui settori di crinale e fino a burrasca moderata sulle aree collinari. I fenomeni - viene sottolineato - risulteranno in intensificazione nelle ore serali e notturne ed in successiva attenuazione dalle prime ore del mattino di domani. Sono previste anche precipitazioni sulle aree di crinale appenninico centro-occidentali - concludono Arpae e Protezione Civile - localmente anche a carattere di rovescio, in particolare nelle ore serali e notturne di oggi".