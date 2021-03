Covid: in E-R 2.155, aumentano ricoverati terapia intensiva

Sono 2.155 i nuovi positivi al Coronavirus individuati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore, sulla base di 41.414 tamponi: si contano anche 43 morti (i più giovani sono un uomo di 47 anni di Bologna e uno di 54 di Ferrara) e crescono a ritmo molto sostenuto i ricoveri che in terapia intensiva sono 333, ben 26 in più di ieri.

Circa la metà dei nuovi contagiati, 1.018, sono asintomatici individuati grazie alle attività di screening e contact tracing.

La provincia di Bologna, con 694 casi (dei quali 33 a Imola) è sempre al centro dell'attenzione, seguita da Rimini (282), Reggio Emilia (272) e Ravenna (269).

I casi attivi salgono a 59.448 (+1.092 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa sono il 94,2%. Oltre a quelli in terapia intensiva salgono anche i ricoverati negli altri reparti Covid che raggiungono quota 3.094 (+53).

Dei 43 nuovi morti, 19 sono in provincia di Bologna, cinque a Parma, quattro a Modena, Ravenna e Ferrara, tre in provincia di Forlì-Cesena, due a Piacenza e Reggio Emilia. (ANSA).