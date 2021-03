Assegnato progetto post sisma campanile cattedrale Ferrara

Saranno un architetto ferrarese, Benedetta Caglioti, e una società del Veronese, la Sm Ingegneria Srl di Sommacampagna, a occuparsi della progettazione dei lavori post sisma al campanile della Cattedrale di Ferrara, dedicata a San Giorgio Martire.

L'affidamento dell'incarico, di circa 100mila euro - sottolinea una nota - è stato curato dal Comune di Ferrara, che è stazione appaltante degli interventi sul Duomo in base a una specifica convenzione con il Ministero dei Beni culturali (Mibact) del 2019. Il segretariato regionale del Mibact, con sede a Bologna è destinatario del finanziamento e liquidatore degli interventi.

Intanto si attende l'esito della procedura aperta - sempre bandita dal Comune sulla base della convenzione con il Mibact - per l'affidamento dei lavori di progettazione del restauro e del consolidamento della facciata della Cattedrale, del protiro e degli altri prospetti del Duomo. Si tratta di un incarico del valore di circa 600mila euro per un importo complessivo dei lavori che si aggira attorno ai quattro milioni. (ANSA).