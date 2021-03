Prostituzione: sequestrato 'centro olistico' a Bologna

Si presentava come centro olistico, offrendo trattamenti estetici e massaggi, mentre in realtà era una casa di prostituzione. Sulla base di quest'accusa la squadra mobile della Polizia di Bologna ha sequestrato un immobile in periferia, zona Croce Coperta, gestito da due donne romene. Le titolari, difese dall'avvocato Matteo Murgo, sono indagate per aver gestito il centro e per favoreggiamento e sfruttamento di altre sette donne nei locali.

Dalle indagini, che hanno portato il Gip Sandro Pecorella ad emettere il sequestro preventivo è emerso come l'attività di prostituzione fosse conclamata, con servizi per i clienti che andavano oltre il trattamento annunciato. Che si svolgesse prostituzione lo si è appreso anche dalle modalità di pagamento dei prezzi, in parte alla reception e in parte alle ragazze, in parte con ricevuta regolare e in parte in nero. E dalle recensioni su un sito dedicato.