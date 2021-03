Covid: ancora 16 sanzioni in controlli Cc nel Bolognese

Altre 16 sanzioni sono state elevate dai carabinieri del Comando Provinciale di Bologna nei controlli per verificare il rispetto delle norme anti-Covid della 'zona rossa'. Metà delle multe sono state fatte a Bazzano e riguardano persone con età media di 33 anni: due facevano attività sportiva a molti km di distanza dalle loro abitazioni, due sono stati trovati a bivaccare in un parco, altri quattro hanno violato la normativa sugli spostamenti. Un paio di sanzioni per lo stesso motivo sono state fatte anche a Bologna, a due studenti.

Altri due studenti sono stati sanzionati a Vergato perché non indossavano la mascherina. Anche a Imola, grazie alla collaborazione di un cittadino che ha telefonato al 112 , i militari hanno sanzionato tre studenti che stavano giocando in un parco pubblico. Complessivamente, in tutto il Bolognese i carabinieri hanno identificato 596 persone, controllato 441 veicoli e 61 esercizi pubblici.