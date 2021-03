A Modena una struttura per accogliere orsi bruni maltrattati

Uno spazio a Modena dove accogliere e curare gli orsi bruni che hanno vissuto in cattività o che hanno subito maltrattamenti. Lo realizzerà il Centro fauna selvatica 'Il Pettirosso' in un'area di 14mila metri quadrati, il cui uso è stato autorizzato dal Comune. I tempi "sono difficili da stabilire - spiega il responsabile Piero Milani all'ANSA - abbiamo già il progetto e avremmo trovato anche i finanziamenti, ma mancano ancora le autorizzazioni da Roma e la burocrazia gioco un ruolo fondamentale. Vediamo".

I volontari sono pronti ad accogliere orsi bruni, anche cuccioli, "provenienti in particolare dall'Europa dell'Est, da Paesi come la Lituania o la Romania - aggiunge Milani - dove, fino a poco tempo fa, la legge permetteva di tenerli in cattività, in gabbia o alla catena, o di esibirli nelle fiere di paese. Alcuni esemplari non hanno mai visto nemmeno un filo d'erba. Ora la legge è cambiata e noi siamo pronti a dare una nuova casa a questi orsi, dove possano vivere liberi e senza catene". (ANSA).