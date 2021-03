Bimbo di 8 mesi muore in casa nel Modenese

(ANSA) - MODENA, 05 MAR - Un bambino di otto mesi ha perso la vita questo pomeriggio all'interno di un'abitazione a Vignola, in provincia di Modena. Stando alle prime ricostruzioni dell'accaduto, il bambino si trovava in casa insieme ai genitori e ai fratelli. A dare l'allarme, intorno alle 18, sarebbero stati proprio i familiari, di origine magrebina. Sul posto auto medica e ambulanza del 118, ma l'intervento dei sanitari è stato inutile poiché il bambino era già morto.

Sul posto sono intervenuti anche la polizia municipale dell'Unione Terre di Castelli e i carabinieri che ora stanno cercando di accertare la dinamica dell'accaduto. I genitori avrebbero raccontato che il bambino è caduto, forse dal letto, battendo la testa violentemente. Al momento sono in corso le indagini e gli accertamenti da parte dei carabinieri della tenenza, intervenuti sul posto su segnalazione del 118 e della polizia municipale, coordinati dalla procura di Modena. Accertamenti che per il momento condurrebbero ad una dinamica presumibilmente accidentale.