Uccisa nel Ferrarese: conferito l'incarico per l'autopsia

(ANSA) - BOLOGNA, 04 MAR - Potrebbe iniziare già oggi l'autopsia, eseguita in regime di incidente probatorio, sul corpo di Rossella Placati, uccisa nella sua abitazione a Bondeno (Ferrara) tra domenica 21 e lunedì 22 febbraio. Per la sua morte è stato arrestato il compagno Doriano Saveri.

Il Gip del Tribunale di Ferrara ha affidato l'incarico a un esperto anatomopatologo di Padova che avvierà gli accertamenti, insieme ai consulenti delle parti. Gli esiti saranno importanti per chiarire l'orario in cui la donna è morta. Un decesso provocato da colpi alla testa e tre fendenti alla parte sinistra superiore del petto. L'autopsia dovrà confermare quali siano stati letali o no. L'arma o le armi non sono state trovate.

(ANSA).