Si ribalta con il muletto, morto nel Bolognese

(ANSA) - BOLOGNA, 04 MAR - Incidente sul lavoro nel pomeriggio, intorno alle 17.30, in una azienda in via del Lavoro a Minerbio nel Bolognese. Un operaio di 57 anni, in base a una prima ricostruzione dei carabinieri, è morto mentre era alla guida di un muletto.

E' probabile, come emerso dai primi accertamenti, che l'operaio abbia perso il controllo del mezzo che durante una manovra si è ribaltato. Per l'uomo, originario del Marocco, soccorso dal 118, sul posto con ambulanza e automedica, non c'è stato nulla da fare. (ANSA).