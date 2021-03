Covid: in E-R 2.545 nuovi casi, crescono i ricoveri

(ANSA) - BOLOGNA, 04 MAR - Sono 2.545 i nuovi casi di positività al Cronavirus scoperti in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore e individuati sulla base di 38.321 tamponi. Si contano 25 nuove vittime e continuano a crescere a ritmo sostenuto i ricoveri.

Dei nuovi contagiati, 1.101 sono asintomatici individuati nell'ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Bologna (673, di cui 111 a Imola) e Modena (442) continuano a essere le province con il numero più alto di contagi.

I casi attivi salgono a 48.128, il 94% dei quali in isolamento a casa perché non necessitano di particolari cure. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 259 (+8 rispetto a ieri), 2.600 quelli negli altri reparti Covid (+75).

Le nuove vittime sono sei in provincia di Forlì-Cesena, quattro in quelle di Ferrara, Rimini e Modena, tre a Reggio Emilia, due a Bologna, una a Piacenza e Parma. In totale, dall'inizio dell'epidemia i decessi in regione sono stati 10.675. (ANSA).