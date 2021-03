Zebre Rugby e E-R insieme per promuovere l'offerta turistica

(ANSA) - PARMA, 03 MAR - Zebre Rugby Club si consolida volano del turismo sportivo e dell'economia della regione Emilia-Romagna.

In vista della seconda metà della stagione 2020/21, che vedrà il club multicolor competere nei tre tornei internazionali Guinness Pro14, Epcr Challenge Cup e Guinness Rainbow Cup, la franchigia federale con sede a Parma e la Regione Emilia-Romagna hanno raggiunto un accordo di promozione dell'offerta turistica del territorio emiliano-romagnolo e di valorizzazione del nome e della conoscenza della regione come sede ideale per importanti eventi sportivi.

L'iniziativa - spiega una nota - si colloca nel piano di sostegno alla realizzazione di grandi eventi sportivi di interesse regionale che dall'azienda Apt Servizi Emilia-Romagna ha istituito per il 2021. "L'accordo - commenta l'amministratore unico dello Zebre Rugby Club Andrea Dalledonne - fa seguito ad un lungo lavoro di presentazione dell'impatto economico e sociale del nostro club sul territorio. Le Zebre rappresentano istituzionalmente l'Emilia-Romagna e contribuiscono a portare in alto i valori e le eccellenze della Regione in Europa e in Sudafrica". (ANSA).