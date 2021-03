Scivola mettendo in sicurezza pista snowboard, grave 47enne

Un uomo di 47 anni è rimasto gravemente ferito in un infortunio avvenuto in mattinata nel comprensorio sciistico del Corno alle Scale, sull'Appennino bolognese. Stava mettendo in sicurezza la pista 'direttissima' in vista dei campionati di snowboard quando, mentre posizionava le reti di protezione e le porte lungo il tragitto, a causa del ghiaccio è scivolato a valle per diversi metri, riportando vari traumi. Dopo i primi soccorsi dei colleghi e dei carabinieri forestali, sono intervenuti gli operatori del Soccorso Alpino, oltre a un'ambulanza, un'automedica e all'elicottero del 118. Il 47enne è stato trasportato, in codice di massima gravità, all'ospedale Maggiore di Bologna, dove è ricoverato in rianimazione con prognosi riservata.