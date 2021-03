Bper Banca finanziamento e fundraising per Hospice di Modena

(ANSA) - BOLOGNA, 03 MAR - Un finanziamento di 300mila euro, per gli anni 2020-2022, e sostegno nell'attività di fundraising, attraverso il servizio network 'Produzioni dal basso', per realizzare l'Hospice di Modena, dedicato alla memoria della dottoressa Cristina Pivetti, a Villa Montecuccoli a Baggiovara.

Bper Banca ha scelto supportare la Fondazione Hospice e di contribuire alla realizzazione della struttura, dedicata ai pazienti con patologie avanzate che hanno bisogno di cure particolari e assistenza.

"Siamo orgogliosi di contribuire alla creazione del primo Hospice territoriale a Modena - ha commentato il presidente Pietro Ferrari - sono sicuro che diventerà un punto di riferimento per l'intera comunità. La crescita dimensionale, che oggi vede Bper posizionata tra le prime banche nazionali, non ha mai fatto perdere di vista un valore fondante per questo Istituto, ovvero la vicinanza ai territori e alle persone".

