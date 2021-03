Zaki: Ateneo di Palermo gli conferisce titolo di benemerito

(ANSA) - PALERMO, 02 MAR - L'Università degli Studi di Palermo conferisce il titolo di benemerito dell'Ateneo a Patrick George Zaki e alla memoria di Giulio Regeni. L'attribuzione del riconoscimento è stata deliberata dal Senato Accademico e si affianca all'adesione dell'Ateneo alle iniziative di Amnesty International "Libertà per Patrick Zaki" e "Verità per Giulio Regeni".

"Il nostro Ateneo, luogo di cultura, di scambio e di libertà di pensiero, è fortemente impegnato nella promozione e nella tutela dei diritti umani - sottolinea il rettore dell'Università degli Studi di Palermo, Fabrizio Micari - All'indomani dell'annuncio dell'ennesimo prolungamento di altri 45 giorni della detenzione di Patrick Zaki, recluso da ormai più di un anno, e ad oltre cinque anni dalla morte di Giulio Regeni, il nostro Senato Accademico ha deliberato di conferire questo riconoscimento ribadendo la posizione della comunità accademica UniPa a sostegno della difesa della libertà di espressione e della tutela al diritto alla giustizia".

"Esprimiamo ancora una volta solidarietà a Zaki, Regeni e alle loro famiglie - conclude il Rettore - e rinnoviamo la condanna per tutti i casi di lesione del diritto allo studio, all'insegnamento e alla ricerca." L'onorificenza di "Benemerito dell'Ateneo di Palermo" viene attribuita a personalità, alla loro memoria, o ad enti, associazioni, aziende, che si siano particolarmente distinte in ambito sociale, civile, istituzionale, economico-imprenditoriale o che abbiano acquisito rilevanti meriti culturali, artistici e sportivi. (ANSA).