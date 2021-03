Covid: 28 badanti fanno pic-nic al parco a Bologna, multate

Un pranzo domenicale di gruppo all'aperto, sulle panchine del parco della Montagnola di Bologna. Lo avevano organizzato, in palese violazione delle prescrizioni anti Covid della zona 'arancione rinforzato', 28 donne originarie dell'Est Europa che lavorano in città come badanti, dunque a contatto con persone anziane. La loro presenza è stata notata nella tarda mattinata di ieri dai Carabinieri, che per tutto il fine settimana hanno svolto controlli in città per verificare il rispetto delle misure di contenimento della pandemia. Il pic-nic è stato interrotto e per le 28 badanti è scattata la sanzione di 400 euro a testa. Complessivamente ieri i militari hanno identificato 572 persone e controllato una sessantina di esercizi pubblici.