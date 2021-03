Cassa Ravenna: assemblea il 30 marzo per approvazione conti

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - Il Consiglio di Amministrazione della Cassa di Ravenna Spa ha deliberato di convocare l'Assemblea ordinaria degli Azionisti, che dovrà approvare il bilancio 2020 e altri punti all'ordine del giorno, in unica convocazione per martedì 30 marzo 2021 alle ore 15,30. Lo si legge in una nota dell'istituto presieduto da Antonio Patuelli secondo cui "per ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria ed epidemiologica da COVID-19 in corso, la Banca ha deciso di avvalersi della facoltà" prevista dalla legge, di prevedere che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato senza partecipazione fisica da parte dei soci stessi. Pertanto la modalità esclusiva di intervento in Assemblea dei soci sarà la partecipazione per il tramite del rappresentante designato "Computershare S.p.A. di Milano". (ANSA).