Aeroporti: Forlì, il 18/3 evento presentazione 'Meet & Fly'

(ANSA) - BOLOGNA, 27 FEB - Un evento, ribattezzato 'Meet & Fly' in programma il prossimo 18 marzo, rivolto a tutte le persone che, a poche settimane dai primi voli, vorranno conoscere meglio l'aeroporto Ridolfi di Forlì e le compagnie aeree con le quali collabora. A organizzarlo è la F.A. la società di gestione dello scalo romagnolo.

Nel dettaglio, la società aprirà le porte dell'aeroporto alle compagnie Air Dolomiti, Air Horizont, Ego Airways e Lumiwings e alla scuola di volo Professione Volare, mettendo loro a disposizione uno stand dove potranno presentare le destinazioni che collegheranno Forlì con tutto il mondo, le promozioni per poterle acquistare, i biglietti a tariffe speciali e regalare gadget ai presenti.

Per prendere parte all'evento si dovrà prenotare l'ingresso e la visita all'aeroporto - della durata di un'ora - scegliendo una delle quattro fasce orarie dalle 16 alle 20, in modo da garantire che il pomeriggio si svolga nel rispetto di tutte le prescrizioni anti-Covid. (ANSA).