Smog: polveri oltre limiti, è ancora bollino rosso in E-R

Polveri sottili Pm10 ancora sopra i limiti consentiti in molte zone dell'Emilia-Romagna e in tutta la regione resta l'allerta da bollino 'rosso', per cui vengono prorogate le misure emergenziali anti smog già scattate il 20 febbraio. Proseguiranno fino a lunedì primo marzo compreso. Lo fa sapere l'ultimo bollettino dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale.

Le misure d'emergenza estendono il divieto di circolazione ai veicoli diesel Euro 4 tra le 8.30 e le 18.30, prevedono inoltre l'abbassamento delle temperature medie nelle abitazioni fino a 19 gradi e negli spazi commerciali e ricreativi fino a 17 gradi, il divieto di combustione all'aperto, dell'uso di biomasse per il riscaldamento domestico, il divieto di sosta con motore acceso per tutti i veicoli.