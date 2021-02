Cittadini 'sentinelle' del mare per salvare le tartarughe

Tutti possono diventare 'sentinelle' del mare, per controllare le condizioni delle tartarughe e dei tritoni dell'Adriatico lungo la costa emiliano-romagnola, da Goro a Cattolica. Il Centro di primo soccorso Tartarughe marine Tao di Porto Garibaldi e il Centro ricerche Cestha di Marina di Ravenna hanno lanciato il progetto 'SEAntinel' rivolto a tutti i cittadini, con o senza esperienza in ambito ambientale. Al termine di un percorso formativo online, tenuto dai biologi delle associazioni, saranno in grado di eseguire azioni di segnalazioni e di raccolta dati utili per intervenire e tutelare le specie marine a rischio. Ci si può iscrivere fino al 15 marzo tramite i profili social di Tao e Cestha.