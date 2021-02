Zaki: domenica nuova udienza per rinnovo della detenzione

E' stata fissata per domenica la prossima udienza per il rinnovo della detenzione di Patrick Zaki, lo studente dell'Università di Bologna detenuto in Egitto da oltre un anno perché accusato di propaganda sovversiva. Lo rende noto la rete degli attivisti per la sua liberazione, che ha diffuso una dichiarazione del team dei legali che lo difendono. "Presenteremo alla corte - annunciano i legali - documenti che provano le condizioni di salute di suo padre, così che il suo ricovero in ospedale venga preso in considerazione". Ma soprattutto, il team chiede il suo rilascio "poiché non esiste nessuna base legale che giustifichi la detenzione preventiva. Patrick è detenuto nella prigione di Tora da più di un anno e viene tenuto in detenzione preventiva senza accuse chiare e con un verbale d'arresto falsificato, per questo continuiamo a richiedere l'immediato rilascio di Patrick".