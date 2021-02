Aceto balsamico Modena: Patuanelli, lo tuteleremo da attacchi

"La tutela del patrimonio enogastronomico italiano è una priorità del Governo, pertanto, anche in questo caso, faremo tutto il possibile per difendere l'Aceto Balsamico di Modena contro questi indebiti attacchi". Così il ministro Patuanelli dopo l'allarme lanciato dal consorzio di tutela, che ha spiegato che il Governo sloveno ha notificato alla Commissione Ue una norma tecnica nazionale di produzione e commercializzazione degli Aceti che, "oltre a porsi in netto contrasto con standard Ue e con il principio di armonizzazione del diritto europeo", cerca di trasformare la denominazione 'aceto balsamico' in uno standard di prodotto.