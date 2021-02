Terrorismo: 'si addestra per la jihad', condannato a Bologna

Tre anni, sei mesi e 20 giorni: è la condanna inflitta dal gup del tribunale di Bologna Domenico Truppa a Mounir Bahroumi, 26 anni, tunisino, accusato di autoaddestramento con finalità di terrorismo anche internazionale.

Nel suo smartphone erano stati trovati migliaia di file, con indicazioni su come costruire esplosivi o altre armi, video di attentati, esecuzioni di infedeli, predicatori che incitano alla Jihad, testi inneggianti al martirio.

Per questo, al termine di un'indagine della Digos e della Polizia Postale, coordinata dal pm Antonella Scandellari, il giovane muratore residente a Busseto (Parma) e difeso dall'avvocato Roberto Filocamo, a febbraio di un anno fa venne fermato e portato in carcere, dove si trova attualmente. Secondo gli investigatori avrebbe avuto contatti con ambienti dell'Isis attraverso social network. Il materiale in suo possesso, per la Procura, è "un univoco portato di informazioni ritenuto utile al suo successivo coinvolgimento in atti di terrorismo".