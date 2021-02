Fratelli uccisi nel Modenese, conferma dell'ergastolo

La Corte di assise di appello di Bologna ha confermato la condanna all'ergastolo per Angelo Rainone, 61enne a processo per l'omicidio dei fratelli Ugo e Breno Bertarini (72 e 69 anni), uccisi a colpi di roncola nella stalla della loro azienda agricola a Zocca, in Appennino, nel febbraio del 2018.

Alla base del duplice omicidio, come emerso dalle indagini, contrasti familiari di natura anche economica. Rainone è l'ex marito della figlia di Ugo Bertarini. Confermate le aggravanti della crudeltà, della parentela con le vittime, della premeditazione e dello stalking. Ok anche ai risarcimenti alle tre parti civili, l'ex moglie di Rainone e i due figli, in primo grado fissati a 1,4 milioni.

Nel chiedere la conferma dell'ergastolo, motivando la sussistenza dell'aggravante della crudeltà, il sostituto pg Lucia Musti ha sottolineato in requisitoria che entrambi i fratelli "sono stati oggetto di un numero di colpi impressionanti, 27 fendenti Ugo, 41 fendenti Breno e sono stati oggetto ciascuno di trasfigurazione, di sgozzamento e di fratture e sfondamenti ossei". E anche sullo stalking, per l'accusa "l'aggressività e la violenza" dell'imputato nei confronti delle vittime "manifestatesi in vari ripetuti episodi, configurano quindi perfettamente un reato abituale". (ANSA).