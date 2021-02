Turismo: nuova veste grafica del sito web Apt Emilia-Romagna

Nuova veste grafica e nuova funzionalità per il sito di promozione turistica regionale www.emiliaromagnaturismo.it, gestito da Apt Servizi Emilia-Romagna, che ha subìto un completo restyling per migliorare la 'user experience' soprattutto da dispositivi mobili, e ottimizzare la personalizzazione dell'esperienza di vacanza in Emilia-Romagna.

Oltre il 70% degli accessi al sito avviene da smartphone, quindi l'attenzione dei programmatori è stata principalmente rivolta a rendere ancora più facile la consultazione da questi dispositivi. Non si è trascurato però chi naviga da computer, che dispone di un menù in posizione centrale con le medesime sezioni di quello 'a panino' impiegato dagli smartphone.

Nuovo anche l'accesso ai contenuti: non più la canonica presentazione delle informazioni ma un approccio che si basa sulle fasi che ogni utente effettua prima di mettersi in viaggio: scoprire cosa offre il territorio, farsi ispirare da proposte e idee, conoscere gli eventi in programma e pianificare la propria esperienza di vacanza.

L'utente può quindi avvicinarsi all'Emilia-Romagna partendo dai suoi interessi personali (arte&cultura, natura&outdoor, riviera, sport, terme&benessere, Food Valley, Motor Valley, Wellness Valley, Mice), oppure procedere alla scoperta della Regione per località o ancora attraverso le sue destinazioni turistiche.

Il sito web è anche una app, sia in versione IOs sia Android.

