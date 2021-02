Mostre: Correggio a Parma pronta per quando tornerà pubblico

(ANSA) - BOLOGNA, 23 FEB - É uno dei primi casi in cui una mostra apre alle visite del pubblico senza le consuete presentazioni alla stampa e la cerimonia di inaugurazione.

Accade per 'L'Ottocento e il mito di Correggio', attesa esposizione curata da Simone Verde, prevista alla Pilotta di Parma a partire dal 26 febbraio 2021.

La mostra, già vittima di successivi rinvii causa Covid, è perfettamente allestita, il catalogo è edito, e il direttore della Pilotta e curatore Simone Verde ha deciso che, fin dal primo giorno in cui sarà possibile riaprire il museo, l'esposizione 'L'Ottocento e il mito di Correggio' sarà visitabile al pubblico. Una data che, al momento, non si conosce, visto che il museo è chiuso per il ritorno in zona arancione della Regione.

"Rifissare per la terza volta, in questo clima di incertezze, l'inaugurazione della mostra, non ha, credo - dice Verde - senso alcuno. Meglio consentirne il godimento da parte del pubblico prima possibile, pur senza formale inaugurazione. Quando la Pilotta potrà riaprirsi alle visite, programmeremo una presentazione scientifica della mostra, in presenza o on line, a seconda di quanto i tempi consentiranno". (ANSA).