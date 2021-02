Morto Gresini: Motogp e Dorna, mancherà leggendario italiano

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - "Il leggendario italiano ci mancherà": così in una nota la Motogp e Dorna Sports si dicono "profondamente addolorate" per la scomparsa di Fausto Gresini.

"La memoria di Gresini -sottolinea la nota- vivrà sia nei suoi risultati in pista sia nella sua eredità di fondatore e manager del team".

Anche l'ad della Dorna Carmelo Ezpeleta, si è detto personalmente "profondamente addolorato per la perdita di Fausto. Era un ottimo amico e mi piaceva molto. Ho seguito da vicino le notizie sulle sue condizioni e ho avuto la fortuna di poter parlare con lui anche mentre era in ospedale. Mi dispiace molto subire una perdita come questa nel paddock e voglio inviare le mie più sentite condoglianze alla sua famiglia, agli amici e ai membri della sua squadra". (ANSA).