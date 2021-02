F1: svelata nuova Alfa Romeo di Raikkonen e Giovinazzi

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - Una livrea nuova con una rinnovata combinazione di colori e alla guida la confermata coppia di piloti, Kimi Raikkonene e Antonio Giovinazzi. Dopo McLaren e AlphaTauri è l'Alfa Romeo a svelare la monoposto del mondiale di formula 1 2021: la C41 è stata presentata a Varsavia, nel Grand Theatre, alla presenza del team, dei piloti (anche la riserva Robert Kubica). La monoposto dal rinnovato design presenta però i tradizionali colori rosso e bianco del team, e rappresenta un'evoluzione della C39 che ha gareggiato nella passata stagione. Con un nuovo motore Ferrari la C41 si prepara ai primi test della stagione nel deserto di Sakhir (12-14 marzo). La sessione di prove in Bahrain rappresenterà l'unica possibilità per il team di mettere a punto la nuova vettura prima del via del mondiale con il gp del Barhein.

"Il lancio della monoposto è sempre un momento emozionante, il culmine di mesi di sforzi da parte di tutti in fabbrica e l'inizio di una nuova avventura - ha detto il team principal dell'Alfa Romeo Racing, Frédéric Vasseur -. Penso che la filosofia su cui si basa il team rimanga la stessa: domani dobbiamo fare un lavoro migliore di quello che abbiamo fatto finora. Abbiamo terminato la scorsa stagione in ottava posizione, quindi dobbiamo puntare a un risultato migliore nel 2021. Per farlo, dobbiamo continuare a migliorare in ogni reparto". (ANSA).