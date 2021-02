Covid: in E-R casi in crescita soprattutto nel Bolognese

Quella di Bologna è la provincia dell'Emilia-Romagna con la più alta incidenza di contagi nelle ultime due settimane e a destare particolare preoccupazione è la zona di Imola. L'andamento dei contagi è alto anche nelle province di Rimini e Forlì-Cesena, mentre sensibilmente al di sotto della media regionale sono Piacenza, Parma e Ferrara. È quanto emerge dall'analisi dei dati quotidianamente forniti dalla Regione Emilia-Romagna.

A livello regionale la settimana scorsa (15-21 febbraio) l'incidenza è stata di 231 casi ogni 100mila abitanti, in aumento rispetto a quella precedente (8-14 febbraio) quando era di 198. La provincia di Bologna ha un'incidenza di 340 casi (in forte crescita rispetto ai 257 della settimana precedente). Ma all'interno della provincia (che è divisa in due Usl che comunicano dati in maniera separata) c'è una differenza piuttosto marcata: l'area bolognese ha infatti un'incidenza di 322, contro i 461 di Imola (entrambi in aumento rispetto ai 236 e 399 della settimana precedente).

I DATI DI OGGI

Al di sopra della media regionale, nell'ultima settimana, ci sono Rimini (256, ma in calo rispetto alla settimana precedente), Forlì-Cesena (245, in lieve aumento) e Modena (235, in aumento). Le altre province sono al di sotto della media: Ravenna è a 204 (in netta crescita), Reggio Emilia è a 197 (in netta crescita), Ferrara a 139 (in lieve calo), Parma a 136 (in lieve crescita) e Piacenza a 121 (in calo).