Covid: cresce il contagio in E-R, 1.852 nuovi positivi

(ANSA) - BOLOGNA, 21 FEB - Continuano a crescere a ritmo molto sostenuto i contagi in Emilia-Romagna: nelle ultime 24 ore i casi di positività sono stati 1.852, riscontrati sulla base di 20.349 tamponi, fra molecolari e antigenici. Tornano a crescere i ricoveri e si contano 41 nuovi decessi, dei quali 23 nella sola provincia di Bologna: fra loro anche due uomini di 42 e 48 anni, i morti più giovani.

Dei nuovi positivi gli asintomatici sono meno della metà, 777, individuati attraverso gli screening e il contact tracing.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, crescono e sono 36.028: il 94,1% di loro è in isolamento a casa perché non richiede cure particolari. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 184, otto in più di ieri, 1.939 quelli negli altri reparti Covid (+40). (ANSA).