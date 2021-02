Calcio: Parma avanti 2-0, ma l'Udinese la riprende

(ANSA) - PARMA, 21 FEB - Due reti per tempo e Parma e Udinese finisce 2-2. L'anticipo all'ora di pranzo della 23/a giornata in Serie A illude i padroni di casa che al Tardini finalmente ritrovano la rete casalinga dopo otto turni consecutivi di digiuno. La sblocca Cornelius già al 3'. Al 32' Kucka realizza il rigore fischiato per il fallo di Becao su Mihaila ed il Parma va al riposo con un doppio vantaggio. Ma nella ripresa riemergono le pecche difensive della formazione allenata da D'Aversa. Okaka accorcia le distanze al 19' con un colpo di testa sul cross di De Paul e a dieci dal termine l'olandese Nuytinck raggiunge il pari, sempre di testa, sugli sviluppi di una punzione. Parma penultimo, con 14 punti. Udinese a 25, con Fiorentina (che riceve domenica prossima) e Bologna. (ANSA).